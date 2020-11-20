Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi /20 Kasım 2020 11:35

Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi

Azerbaycan ordusuna mensup askerler, 27 yıl aradan sonra Ermenistan'ın kontrolü altında tuttuğu Dağlık Karabağ sınırındaki Ağdam iline girdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

Ağdam kenti 1993 yılında Ermeni güçler tarafından ele geçirilmişti. Bu nedenle 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlayan savaşta 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyü alması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, kontrolü altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

"Her şeyi ateşe verip evden çıkacağız"

Bu arada Ağdam'da yaşayan Ermeni sakinlerin, bulundukları evleri terk etmeden önce bahçelerdeki nar, hurma ve diğer meyveleri topladıkları görüldü.

Gagik Grigoryan isimli 40 yaşındaki elektrikçi ise AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bir sauna ve mutfak yapmak istedim ama şimdi her şeyi sökmek zorunda kaldım. Ayrıldığımda evi, içindeki her şeyle birlikte ateşe verip yakacağım." dedi.

Bu arada Erivan, 25 Kasım'da Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında kalan Kelbecer'i ve 1 Aralık'a kadar da Laçin kentini Azerbaycan'a teslim edecek.
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