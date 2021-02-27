Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan piyangosunu Demirören devraldı /27 Şubat 2021 12:32

Azerbaycan piyangosunu Demirören devraldı

Azerbaycan hükümeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu’na devretti.

SHABER3.COM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Azerlotereya' adlı milli piyango şirketinin yönetime devredilmesine ilişkin bazı hususlarda düzenleme' hakkında ocak ayında kararname imzalamıştı.

Buna göre, 'Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş'nin iştiraki olan YMT Şans B.V adlı şirket Azerlotereya’nin yönetimini devri için bir ay içinde anlaşma imzalanacağı duyurulmuştu. Söz konusu anlaşma bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre Demirören Grubu, Azerbaycan’da milli piyango, spor müsabakaları bahis oyunları ile loto oyunlarının işletmesini 5 ay içinde teslim alacak.

İmza töreninde konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, ülkede yeni yatırım arayışlarını sürdüreceklerini söyleyen kendilerini seçtikleri için Azerbaycan devletine teşekkür etti.

Türkiye’de de Milli Piyango, lisansı Varlık Fonu'nda kalmak üzere, imzalanan 'gelir paylaşımı esasına' dayalı 10 yıl süreli sözleşme ile devredilmişti.

Milli Piyango’nun işletmesi Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne verilmişti. Ortaklık, 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranı teklif etmişti.

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