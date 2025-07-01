Azerbaycan-Rusya arasında gerilim: Bakü'de Rus haber ajansı Sputnik’in ofisine baskın

Gerginlik, geçen hafta sonu Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycan topluluğuna yönelik polis operasyonunda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle tırmandı. Olayda 6 kişi gözaltına alınırken, Bakü’de kamuoyunda büyük tepki oluştu.





Moskova yönetimi, operasyonun 2001-2011 yılları arasında işlenen bazı cinayetlerle ilgili bir soruşturmanın parçası olduğunu savundu. Rus yetkililere göre, kurbanlardan biri kalp krizi nedeniyle, diğeriyse henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Azerbaycan ise her iki kişinin de polis tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor.





Sputnik ofisine operasyon





Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik ofisine yönelik operasyonun “soruşturma amaçlı” olduğunu açıkladı ancak detay vermedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Bakü Büyükelçisi’ni çağırarak tepkisini dile getirdi.





Sputnik’in Bakü bürosu, şubat ayında alınan kapatma kararına rağmen faaliyetlerini sürdürüyordu. Azerbaycan, o tarihte yabancı medya kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir kısıtlama başlatmıştı.





Azerbaycan’da basın özgürlüğü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne göre dünyanın en kötü seviyeleri arasında yer alıyor.





Casusluk ve medya savaşı iddiaları





Azerbaycan yanlısı haber sitesi Minval’e göre, Sputnik Azerbaycan ofisinde çalışan ve “gizli Rus istihbarat ajanı” olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.





Devlet televizyonu AzTV, Rusya’daki siyasi baskıları eleştiren ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Sovyet lideri Josef Stalin’e benzeten bir program yayımladı.





Moskova, Bakü’deki gelişmelere sert tepki verdi. Sputnik’in çatı kurumu RIA Novosti’ye konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Gazetecilerimiz konusunda endişeliyiz. Azerbaycan makamlarıyla temasa geçtik ama henüz yanıt alamadık” dedi.





Rus kültür etkinlikleri iptal edildi





Azerbaycan Kültür Bakanlığı da pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak “Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycan vatandaşlarına yönelik sistematik şiddet eylemleri” gösterildi.





İki ülke arasındaki ilişkiler, Aralık 2024’te 38 kişinin öldüğü yolcu uçağı faciasıyla kötüleşmişti. Bakü, uçağın Rusya tarafından bir hava savunma füzesiyle vurulduğunu öne sürmüş, Moskova ise bu iddiayı reddetmişti.