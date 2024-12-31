Azerbaycan Rusya’dan tazminat istedi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aktaü’de meydana gelen uçak kazasında, Rusya’yı sorumluları cezalandırmaya ve tazminat ödemeye çağırdı.





Aliyev, Rusya’nın hem Azerbaycan’a hem de kazada zarar gören yolcular ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.





Aliyev, AzTV’ye verdiği röportajda “Birincisi, Rus tarafı Azerbaycan’dan özür dilemeli. İkincisi, suçunu kabul etmeli. Üçüncüsü, sorumlular cezalandırılmalı ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmalı. Ayrıca Azerbaycan devleti, kazada zarar gören yolcular ve mürettebat için tazminat ödenmeli.” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk koşulun, 28 Aralık’ta Rusya tarafından yerine getirildiğini belirtti.





İlham Aliyev, uçak kazasının kesin nedeninin kara kutuların incelenmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Ancak ilk bulguların yeterince sağlam dayanaklara sahip olduğunu ifade eden Aliyev, uçağın Rusya topraklarında dışarıdan gelen hasar nedeniyle düştüğünü belirtti. Bununla birlikte uçağın kasıtlı olarak vurulmadığını vurguladı.