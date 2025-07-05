Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde gerilim diasporaya yansıdı













Azerbaycanlılar Kültürel Dayanışma Derneği Başkanı Elşan İbrahimov'un Rusya vatandaşlığı, "ulusal güvenliği tehdit eden eylemler" gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca, Azerbaycanlı ünlü iş insanı Vagif Süleymanov (Vagif Bakinski) gözaltına alındı.Azerbaycanlılar Diaspora derneği başkanı İbrahimov, vatandaşlık iptalini Oxu.Az haber portalına anlatarak, sürecin 18 Haziran'da tamamlandığını açıkladı.Rusya'nın başkenti Moskova'da, Azerbaycanlı ünlü iş insanı Vagif Süleymanov (Vagif Bakinski) gözaltına alındı. Yetkililer, Süleymanov'un Rusya'da kalış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltı işlemi yapıldığını açıkladı.Süleymanov'un, Moskova'daki "Food City" (Fud-Siti) gibi büyük iş projeleriyle bağlantılı olduğu biliniyor.Rus polis kaynakları, Süleymanov'un, Moskova İçişleri Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Geçici Gözaltı Merkezi'ne götürüldüğünü ve Azerbaycan'a sınır dışı edileceğini bildirdi. Gözaltı kararının, Rusya'nın göçmen politikası çerçevesinde alındığı belirtildi.Süleymanov'un, özellikle Moskova'daki gıda ticareti ve toptan market sektöründe etkili bir isim olduğu biliniyor. "Food City" gibi büyük projelerde yer alması nedeniyle Rusya ve Azerbaycan iş çevrelerinde tanınan bir figür olarak öne çıkıyor.İki ülke arasındaki diplomatik kriz, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da onlarca Azerbaycan vatandaşının gözaltına alınması ve cinayet soruşturması kapsamında altı kişinin tutuklanmasıyla başladı. Bunu takip eden günlerde Azerbaycan'da Rus vatandaşlarına yönelik soruşturmalar başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında "Sputnik Azerbaycan" çalışanları da bulunuyordu. Söz konusu personel 3 Temmuz akşamı serbest bırakıldı.Elşan İbrahimov, uzun yıllardır Rusya'da yaşayan ve Azerbaycan diasporasının önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Vatandaşlık iptalinin, özellikle Rusya'da yaşayan Azerbaycanlı toplumu arasında endişeye yol açtığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu kararın iki ülke arasındaki gerilimin sivil toplum aktörlerine yansıması olarak değerlendirilebileceği görüşünde.Rusya yasalarına göre vatandaşlık iptali nadir görülen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Yetkililer genellikle bu kararı "devlet sırrı" kapsamında detaylandırmıyor. İbrahimov'un avukatları, karara itiraz etme hakkını değerlendirdiklerini ifade ediyor.Bu gelişmeler, aynı zamanda son dönemde artan yabancı uyruklulara yönelik gözaltı ve sınır dışı uygulamaları kapsamında değerlendiriliyor. Rusya'nın, özellikle göçmen politikalarını sıkılaştırması nedeniyle benzer olayların yaşanabileceği ifade ediliyor.Rusya'daki Azeri iş çevreleri, Süleymanov'un gözaltına alınmasını endişeyle karşılarken, olayın iki ülke arasındaki ticari ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Konunun diplomatik kanallardan çözülmesi bekleniyor.Bu gelişmeler, Hazar bölgesindeki güç dengeleri açısından da önem taşıyor. Rusya'nın Azerbaycanlı diaspora temsilcilerine yönelik bu tür adımlarının, bölgedeki etnik yapılar arası ilişkileri etkileyebileceği öngörülüyor. Diplomatik çevreler, iki ülke arasındaki gerilimin kısa vadede azalmasını beklemiyor.