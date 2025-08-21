Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan, Rusya’nın şarkı yarışmasından çekildi /21 Ağustos 2025 13:03

Azerbaycan, Rusya’nın şarkı yarışmasından çekildi

"İç koşullar ve hazırlık için yetersiz süre" gerekçesiyle Bakü, Rusya’nın organize ettiği şarkı yarışmasından çekildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Azerbaycan, Eylül ayında Rusya'da düzenlenecek olan 'İntervizyon' müzik yarışmasına katılmayacağını açıkladı. 

Yarışmanın basın servisi, TASS ajansına yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın nihai katılım kararını resmi olarak iletmediğini belirtirken, bu durum iptal kararının diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde yumuşatılarak açıklandığı yönünde yorumlara neden oldu.

Katılımcı Ülkeler ve Rusya'nın Pozisyonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşbirliği ve Kültürel İlişkiler Dairesi Başkanı Alexander Alimov, daha önce yaptığı açıklamada 21 ülkenin yarışmaya katılımını onayladığını duyurmuştu. Onay veren ülkeler arasında Belarus, Venezuela, Vietnam, Mısır ve Hindistan gibi Rusya'yla stratejik ilişkileri olan devletler yer alıyor.

Azerbaycan'ın bu kararı, Kafkasya bölgesindeki jeopolitik gerilimlerin kültürel etkinliklere yansıması olarak yorumlandı. Uzmanlar, "iç koşullar" gerekçesinin, Rusya ile yaşanan gerilimli dönemde kültürel etkinliklere katılım konusundaki temkinli yaklaşımı maskelediğini belirtiyor.

Rus yetkililer, yarışmanın "siyasetten bağımsız bir kültür şöleni" olduğunu vurgularken, Azerbaycan'ın kararı uluslararası kültürel etkinliklerin giderek artan şekilde jeopolitik çıkar çatışmalarının etkisi altında kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
