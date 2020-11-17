Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan tezkeresi kabul edildi /17 Kasım 2020 23:42

Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesi kararını kapsayan tezkerenin Meclis'te kabul edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçti.

Tezkerenin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, büyük Ermenistan hayallerinin çöpe atılmasını sağladığını belirtti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki antlaşmanın Karabağ sorununu nihai bir çözüme ulaştırmadığını savunan Andican, "Benim inancıma göre asıl Karabağ sorununun halledileceği dönem şu anda başlıyor ama diplomasi masasında ama uluslararası siyaset boyutunda. Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası için çok büyük bir anlam taşıyan bu zaferi hamasi nutuklarla kutlamak yerine gerçekçi bir bakış açısıyla tespitler yapmanın ve geleceğe yönelik projeksiyonları bugünden itibaren yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 
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