Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı, barışta kritik gelişme





‘ERMENİSTAN AZERBAYCAN’IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ’

Son olarak 2 madde üzerinde anlaşmazlık olduğunu belirten Bayramov, Ermenistan’ın bu 2 maddede Azerbaycan’ın önerilini kabul ettiğini belirterek, metin hususunda çalışmaların bittiğini açıkladı.





Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.Bayramov, bu sürecin ardından şimdiki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerini kaldırılması olduğunu dile getirdi.Ermenistan’ın anayasasında değişikliğe gidilmesinin barış için gerekli bir şart olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Minsk Grubu’nun da feshedilmesi gerektiğini belirtti.