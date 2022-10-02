Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ve Ermenistan arasında Cenevre teması /02 Ekim 2022 23:22

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Cenevre teması

Son dönemde yine çatışma haberlerinin geldiği Azerbaycan ile Ermenistan yönetimleri arasında yeni bir görüşme yapıldığı bilgisi aktarıldı.

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Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında sınır hattı yeni çatışmaların yaşandığı Azerbaycan ile Ermenistan yönetimleri arasında yeni bir görüşme yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin Cenevre'de başladığı bilgisi verildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül'de Ermenistan Devlet Televizonu'na verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim'de gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü.
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