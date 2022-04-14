Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan'a girişlerde yeni koronavirüs kararı /14 Nisan 2022 23:01

Azerbaycan'a girişlerde yeni koronavirüs kararı

Omicron varyantıyla birlikte düşüşe geçen vaka sayılarının ardından Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Murad Orudzhev imzası taşıyan habere göre Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.

Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.

Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan'a girişlerde yeni koronavirüs kararı Sonraki Haber >>

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:20:29