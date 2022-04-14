Azerbaycan'a girişlerde yeni koronavirüs kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Murad Orudzhev imzası taşıyan habere göre Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı





Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.





Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.





Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.