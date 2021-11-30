Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti /30 Kasım 2021 18:01

Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker yaralandı.

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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi.

Yerel saatle 10.40’ta meydana gelen kaza ile ilgili yeni bir açıklama yayınlayan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Helikopter kazasında 14 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını duyurdu

Daha önce yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti’ne bağlı askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Garaheybet Askeri Havaalanında eğitim uçuşları sırasında düştü. Helikopter mürettebatı arasında ölen ve yaralananlar var" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.
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