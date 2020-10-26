Karabağ'da insani ateşkes başladı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğünü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdiklerini bildirmişti.







Anlaşma yerel saat ile 08.00'den itibaren (TSİ 07.00) yürürlüğe girdi. Bu kapsamda taraflar birbiriyle cenaze ve esirlerini takas edecek.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle iki ülkenin dışişleri bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'un Perşembe günü Cenevre'de yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.