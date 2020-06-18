Azerbaycan'da ölüm sayısı 139'a yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 corona virüsü vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.







Açıklamada, 117 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 329’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139’a ulaştı.





Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 192 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 403 bin 499 kişiye corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı.





KARANTİNA SÜRESİ 1 AĞUSTOS’A KADAR UZATILDI





Azerbaycan'da 1 Temmuz'da sona ermesi beklenen karantina süresi 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulu, tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş ve çıkışlar ile şehirlerarası seyahat yasağının uzatıldığı duyuruldu. Kurul, kargo taşımacılığının yasaktan muaf tutulduğunu açıkladı.





Bakanlar Kurulu, ayrıca Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Celilabad ve Masallı şehirlerinde 21 Haziran’dan 5 Temmuz'a kadar salgın kısıtlamalarının sertleştirileceğini aktarırken, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiği açıklandı.





Kurul, bu şehirlerde uygulanan 2 haftalık kısıtlama kapsamında restoran, kafe, çay bahçesi, AVM, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, spor müsabakalarının ise askıya alındığını duyurdu.