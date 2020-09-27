Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan'da "savaş" kararı /27 Eylül 2020 17:57

Azerbaycan'da "savaş" kararı

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hâli ilan edilmesine karar verildiğini açıklarken, cephe bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı aldı.

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Parlamentonun kararının, 48 saat içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağının ilanı görevini ise Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üstlendi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

AZERBAYCAN'A AİT 3 İHA DÜŞÜRDÜ

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 insansız hava aracı (İHA) vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.
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