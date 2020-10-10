Azerbaycan'dan 'ateşkes ihlal' açıklaması

"ATEŞKESİ İHLAL EDEN ARAÇLARI İMHA ETTİK"

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.





Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.