Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'dan 'ateşkes ihlal' açıklaması /10 Ekim 2020 13:44

Azerbaycan'dan 'ateşkes ihlal' açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni ordusu, saat 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Ağdara-Tatar ve Füzuli-Cebrail cephesine saldırarak, sivil yerleşimleri yoğun top ateşine tuttu. Gerekli önlemler Azerbaycan Ordusu tarafından alınmaktadır" ifadeleri yer aldı


"ATEŞKESİ İHLAL EDEN ARAÇLARI İMHA ETTİK"

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.
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