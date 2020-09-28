Azerbaycan'dan Ermenistan'a füze cevabı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan’ın çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanma olasılığı karşısında silahlı kuvvetlerin vereceği uygun yanıtı olduğunu belirtti.





Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Ermenistan’ın çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanma olasılığı karşısında silahlı kuvvetlerin vereceği uygun yanıtı olduğunu söyledi.





Sputnik’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bayramov, “Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Askeri açıdan verilecek karşılığın ne olacağı konusunda yorum yapmakta zorlanıyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin buna verecekleri uygun yanıtı olduğundan eminim” diye konuştu.





Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, ülkesinin özellikle İskender füze sistemleri ve saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını açıklamıştı.





Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini devreye sokacağını belirtmişti. RİA Novosti'ye demeç veren Toganyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaya tam teşekküllü olarak dahil olduğunu, bölgeye silah ve askeri danışmanlar gönderdiğini öne sürdü. Türkiye'den yapılan açıklamaların geniş kapsamlı askeri faaliyetleri doğruladığını savunan Toganyan, "Askeri yönetimin defalarca belirttiği üzere, Türk F-16'lar Demokles'in kılıcı gibi Dağlık Karabağ halkının üzerinde durursa, İskender füzeleri dahil tüm tedbirler alınacak. Yani Ermeni ordusu güvenliği sağlamak için tüm cephaneliğini kullanmak zorunda kalacak" diye konuştu.