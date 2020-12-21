Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'dan yeni şehit sayısı açıklaması /21 Aralık 2020 23:29

Azerbaycan'dan yeni şehit sayısı açıklaması

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı işgal topraklarında yaptığı savaş sonrasında şehit düşen asker sayısının, bazı cenazelerin yeni bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle birlikte 2 bin 783'ten 2 bin 802'ye çıktığı ifade edildi.

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Azerbaycan, daha önce 2 bin 783 olarak açıkladığı şehit sayısını, bazı cenazelerin yeni bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 802 olarak güncelledi.

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 802 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’de başlayan ve 10 Kasım’da Ermenistan’ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Daha önce 2 bin 783 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 802’ye çıktığı belirtildi.

40 ASKER HALA KAYIP

Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 60’tan fazlasının teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etti.  İşgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden Ermenistan anlaşmaya imza attı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den ve 1 Aralık’ta Laçın’dan çekildi.

PAŞİNYAN’A PROTESTOLAR DİNMİYOR

Ermenistan’da Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ülkenin güneyine düzenlediği gezi ise protestolar nedeniyle yarım kaldı.

Protestocuların yolları keserek geçişini engellemesi üzerine Facebook hesabından bir açıklama yapan Paşinyan, gezisine devam etmek için güç kullanmak istemediğini söyledi ve “Erivan’a dönüyorum” dedi.
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