Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi.

Saldırı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Elçiliğin iki güvenlik görevlisinin saldırıyı engellerken yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.





SALDIRI ANI KAMERADA





Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir güvenlik görevlisinin saldırgana müdahale ettiği ve etkisiz hale getirdiği görüldü.





Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliği'nin güvenliğinin sağlanana kadar Büyükelçiliği tahliye etme kararı alındığını belirtti.





'MESULİYETİN İRAN TARAFI ÜZERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'





TRT Haber'e konuşan Hacızade'ye, İran tarafından yapılan 'saldırı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenledi' açıklaması üzerine 'Mesuliyetin İran tarafı üzerinde olduğunu düşünüyoruz dedi.









SALDIRGAN YAKALANDI





Tahran Polis Komutanlığı saldırganın yakalandığı bilgisini doğruladı.





SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?





Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırgan iki çocuk ile binaya girmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre kimliği açıklanmayan saldırgan, saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenledi.





ALİYEV'DEN İLK AÇIKLAMA





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İran elçiliğine yapılan silahlı saldırının terör saldırısı olduğunu vurguladı ve acilen olayın soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.





BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. "Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor" dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.