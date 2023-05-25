Azeri vekiller Erdoğan’a oy istemek için Iğdır’a çıkarma yaptılar

Azerbaycan'dan bir grup milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için Iğdır’a geldi. Eski CHP’li vekil Özgündüz, duruma tepki gösterdi: “Bu ilişki AKP hükümeti ile başlamadığı gibi AKP’nin gidişi ile de sonlanacak değildir.”







Azerbaycan'dan bir grup milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Iğdır’a gitti. AKP'yi ziyaret eden heyet, "İçişlerinize karışmak gibi olmasın ama… Azerbaycan halkı Erdoğan’ı çok seviyor" açıklamasını yaptı.





AKP İl Başkan Ali Kemal Ayaz’ı ziyaret eden heyet adına konuşan Adil Aliyev, “Bugün Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği en üst seviyededir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşliği en üst seviyeye çıkarmıştır.







Bu kardeşlik daha ileri gidecektir. Türkiye ve Azerbaycan bölgede istikrar unsuru güçlü devlettir. Türk Milleti ve Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 44 gün süren savaşta verdikleri desteği unutmamız mümkün değildir” dedi.





Heyet daha sonra Iğdır Valisi’ni makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.





İkinci tur çalışmaları için Iğdır’da bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ziyarete tepki gösterdi. Özgündüz şunları söyledi: “Can Azerbaycan’ın Türkiye’nin iç politik meselelerine karışması, siyasi yarışta bir tarafı desteklemesi Azerbaycan’ın menfaatine uygun değildir.





Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kim yönetirse yönetsin, Azerbaycan’la Türkiye’nin dost ve kardeş ilişkisi devam edecektir. Bu ilişki AKP hükümeti ile başlamadığı gibi AKP’nin gidişi ile de sonlanacak değildir.”







