Samanyolu Haber /Gündem / Azeri vekiller Erdoğan’a oy istemek için Iğdır’a çıkarma yaptılar /25 Mayıs 2023 14:50

Azeri vekiller Erdoğan’a oy istemek için Iğdır’a çıkarma yaptılar

Azerbaycan'dan bir grup milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Iğdır’a gitti. AKP'yi ziyaret eden heyet, "İçişlerinizi karışmak gibi olmasın ama… Azerbaycan halkı Erdoğan’ı çok seviyor" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Azerbaycan'dan bir grup milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için Iğdır’a geldi. Eski CHP’li vekil Özgündüz, duruma tepki gösterdi: “Bu ilişki AKP hükümeti ile başlamadığı gibi AKP’nin gidişi ile de sonlanacak değildir.”

Azerbaycan'dan bir grup milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Iğdır’a gitti. AKP'yi ziyaret eden heyet, "İçişlerinize karışmak gibi olmasın ama… Azerbaycan halkı Erdoğan’ı çok seviyor" açıklamasını yaptı.

AKP İl Başkan Ali Kemal Ayaz’ı ziyaret eden heyet adına konuşan Adil Aliyev, “Bugün Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği en üst seviyededir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşliği en üst seviyeye çıkarmıştır.

Bu kardeşlik daha ileri gidecektir. Türkiye ve Azerbaycan bölgede istikrar unsuru güçlü devlettir. Türk Milleti ve Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 44 gün süren savaşta verdikleri desteği unutmamız mümkün değildir” dedi.

Heyet daha sonra Iğdır Valisi’ni makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İkinci tur çalışmaları için Iğdır’da bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ziyarete tepki gösterdi. Özgündüz şunları söyledi: “Can Azerbaycan’ın Türkiye’nin iç politik meselelerine karışması, siyasi yarışta bir tarafı desteklemesi Azerbaycan’ın menfaatine uygun değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kim yönetirse yönetsin, Azerbaycan’la Türkiye’nin dost ve kardeş ilişkisi devam edecektir. Bu ilişki AKP hükümeti ile başlamadığı gibi AKP’nin gidişi ile de sonlanacak değildir.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azeri vekiller Erdoğan’a oy istemek için Iğdır’a... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:53