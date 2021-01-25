Azil karar tasarısı bugün Senato'ya gönderiliyor





Cumhuriyetçi Partili Florida Senatörü Marco Rubio, "Yargılamanın saçma olduğunu, ters tepki yaratacağını ve bir amaca hizmet etmeyeceğini düşünüyorum. Bu davayı durdurma fırsatı elime geçtiği anda bunu yapacağım" dedi. Rubio, Trump aleyhine açılacak davanın Amerika için kötü olacağına ve partizan bölünmeyi arttıracağına inandığını söyledi.





Rubio, "Son beş yılda olanlara geri döneceğiz ve bunları davayla yeniden gündeme getireceğiz. Bu ülkemiz için iyi olmayacak. Bu bir ceza davası değil. Bu, ülkeyi felce uğratan kutuplaşmaları körükleyecek siyasi bir süreç" dedi.





Donald Trump, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra hakkında azil davası görülecek ilk başkan olacak. Dava, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içindeki nüfuzunun ve başkanlıktan sonra ardında bıraktığı siyasi mirasın sınanması anlamına da geliyor. Dava ayrıca hem Beyaz Saray hem de Kongre'yi kontrolunda tutan Demokrat Parti'nin bir yandan eski başkanı davranışlarından sorumlu tutmak, diğer yandansa yeni başkan Biden'ın siyasi önceliklerini yerine getirmek için denge sağlayıp-sağlayamayacağının görülmesi açısından da önemli.





Dava 8 Şubat günü başlıyor





Senato'daki azil davasının 8 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partili liderler, Trump'ın hukuk ekibine ve davada savcılık görevi üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerine hazırlanmaları için zaman tanınması ve Biden'ın kabinesine aday gösterdiği isimlerin onaylanması amacıyla davanın 8 Şubat'ta başlaması konusunda uzlaşmıştı. Demokratlar, bu erteleme kararını, Kongre baskınını düzenleyen Trump destekçileri hakkında daha fazla delil toplanması, Cumhuriyetçiler ise Trump'ın savunmasının bütünlük içinde yapılması için avantaj olarak görüyor.





Demokrat Partili Delaware Senatörü Chris Coons, Associated Press haber ajansına Pazar günü verdiği söyleşide, 6 Ocak'taki Kongre baskınında olanlara ilişkin ayrıntıların açıklık kazanmasının "Kongre'deki meslektaşlarına ve Amerikan halkına, sorumluların adalet önünde hesap verilmesi gerekliliğini daha net biçimde ortaya koyacağını" söyledi.





Senatör Coons, baskın günü Kongre'de bulunan meslektaşlarının, yaşananları, iktidarın barışçı şekilde el değiştirmesi geleneğinin "çarpıcı bir ihlalinden" başka şekilde algılamasının mümkün olamayacağını söyledi.





Coons, "Amerikan tarihinde kritik bir an yaşıyoruz ve buna çok dikkatli bir biçimde yaklaşmalıyız" dedi.



