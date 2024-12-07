Azil oylaması öncesi Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan 'sıkıyönetim' özrü

Güne Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesi dolayısıyla özür diledi. Yoon'un özrü, bugün, 190 milletvekilinin sıkıyönetim kararına karşı çıktığı Ulusal Meclis'te yapılacak azil oylaması öncesinde geldi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Yoon, parlamentonun oyuyla 6 saat sonra kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilanının kamuoyunda yol açtığı endişeler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Gerçekten üzgünüm ve bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum" dedi. Sıkıyönetim kararını devlet başkanı olarak 'çaresizlik duygusuyla' aldığını ifade eden Yoon, bu ani kararın halkta yol açtığı endişe ve rahatsızlığı gördüğünü, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi.





Yoon, sıkıyönetim kararının yasal ve siyasal tüm sorumluluğunu üstleneceğini ve bugün mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde, göreviyle ilgili kararı, üyesi olduğu ve kendisini başkanlığa aday gösteren iktidardaki Halkın Gücü Partisine (PPP) bıraktığını kaydetti.





OTURUM, TÜRKİYE SAATİYLE 11.00'DE

Güney Kore'de muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.





Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu. Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki PPP'den en az sekiz milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.





İKTİDAR PARTİSİ, AZLİNİ DESTEKLEYECEK Mİ?

Öte yandan, Yoon'un üye olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'nin ise oylamada nasıl bir tavır alacağı belirsizliğini koruyor. Partinin lideri Han Dong-hoon, Yoon'un özür konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı'nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Han, dün de Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden böyle 'radikal' bir eyleme girişmesinin önlenmesi için yetkilerinin askıya alınması gerektiği ifade etmişti.





Siyasi gözlemciler, milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılmayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine destek işareti verdiği yorumunu yapıyor. PPP'nin meclis grubu ise önerge aleyhinde oy kullanarak azil sürecini engellemeye yönelik tavırlarını sürdürüyor.





Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili, altı dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.