Azil oylamasında geri sayım

Trump’la ilgili azil kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trump, büyük bir sürpriz olmazsa Amerikan tarihinde azledilen üçüncü Başkan olacak



435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler karşısında 36 üyelik üstünlüğü bulunuyor.

Bu çerçevede Trump’ın azledilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak kırmızı eyalet olarak nitelenen bazı Cumhuriyetçi bölgelerden seçilen Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının azil yönünde karar vermeyebileceği kaydediliyor.





Ancak bunların sayısının oldukça az olduğu ve sonucu etkilemeyeceği yorumları yapılıyor.





Trump büyük bir sürpriz olmaz ve azledilirse Amerikan tarihinde azledilen üçüncü Başkan olacak.





Daha önce eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton azledilmiş, Senato’daki yargılama sonunda ise iki isim için de görevden alınmama yönünde karar çıkmıştı.





Eski Başkan Richard Nixon ise hakkındaki azil soruşturması sonunda azil oylaması yapılmadan istifa etmişti.





Son azil sürecinde de büyük bir sürpriz olmazsa Trump Senato’da yargılanacak. Senato mahkeme konumuna geçecek, senatörler de jüri üyeleri olacaklar.













Bu yargılamanın Ocak 2020’de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla da 15 gün sürmesi planlanıyor.

Senato’da ise Temsilciler Meclisi’nin tersine Cumhuriyetçi senatörlerin üstünlüğü var.

Senato’da 45 Demokrat, 2 bağımsız ve 53 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.

Başkan’ın görevden alınması için ise 67 senatörün oyuna ihtiyaç var. Cumhuriyetçi senatörlerin Trump’a verdikleri destek hesaba katıldığında bu rakama ulaşılması oldukça zor gibi görünüyor.

Trump’a yönelik azil soruşturması 24 Eylül’de başlamıştı.

Soruşturma Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’le yaptığı telefon konuşmasına dayanıyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri telefon konuşmasında Trump’ı siyasi rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğluyla, 2016 seçimlerine Ukrayna’nın müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını isteyerek görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Trump’a yöneltilen bir diğer azil suçlaması ise Kongre’nin çalışmasını engellemek.

Demokratlar da buna gerekçe olarak Trump’ın azil soruşturması çerçevesinde ifadeye çağrılan yetkililere izin vermemesini, talep edilen belgeleri paylaşmamasını gösteriyor.

Ancak Senato’daki yargılama öncesi bazı çevreler şimdiden Senato çoğunluk Lideri Mitch McConnell’e eleştiri yöneltiyor.













McConnell’ın tarafsız olması gerektiğini belirten bazı çevreler McConnell’ın bazıaçıklamalarıyla buna gölge düşürdüğünü kaydediyor.

McConnell süreci Beyaz Saray hukuk danışmanıyla görüşerek yürüteceğini belirtmişti.







