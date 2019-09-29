Samanyolu Haber /Dünya / [Azil süreci] Trump'tan beka mesajı: Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede! /29 Eylül 2019 13:28

[Azil süreci] Trump'tan beka mesajı: Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede!

Amerika Başkanı Demokrat Partililere yönelik sert açıklamalarını hafta sonu da sosyal medya aracılığıyla sürdürdü. Twitter hesabından paylaştığı 38 saniyelik videoda seçmenlerine, "sizin için savaştığım için beni durdurmak istiyorlar" dedi.

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Trump videoda "ABD siyasi tarihindeki en büyük dolandırıcılık yaşanıyor. Demokratlar silahlarınızı, sağlık sigortalarınızı, oylarınızı, özgürlüğünüzü, hakimlerinizi her şeyinizi elinizden almak istiyorlar. Buna asla izin veremeyiz. Bataklığı kurutmak için savaşıyoruz. Ülkemiz hiçbir zaman olmadığı kadar tehlikede. Beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum."

Demokratları “hiçbir iş yapmayan vahşiler” olarak niteleyen Trump, azil sürecinin başlatılmasını da bir kez daha “başkanlık tacizi” olarak tanımladı.

Trump, Twitter üzerinden hakkındaki azil soruşturmasıyla ilgili sürecin başladığından beri, kısa sürede 2020 başkanlık kampanyası için 15 milyon dolarlık yardım toplandığını açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü Kellyanne Conway ise Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi, etrafındaki erkeklerin etkisinde kalarak fikrini değiştirdiğini ve böylece bir kadının yapabileceği en kötü şeyi yaptığını söyledi. Conway, Pelosi’yi azil sürecini başlatma adımını, henüz Trump’la Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın telefon kayıtlarının dökümü henüz kamuoyuna açıklamadan atmakla da da suçladı.

Öte yandan Amerikan CNN yayın kuruluşu Beyaz Saray’ın Trump’ın Rusya lideri Putin ve Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Selman gibi liderlerle görüşmelerinin deşifrelerine erişimin sınırlandırıldığını iddia etti.

ABC televizyonu ise Ukrayna skandalı sonrası, Trump yönetiminin yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin kaydedilme ve saklanma yöntemlerinde değişiklik yaptığını bildirdi. Eski istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, görüşmelerin herhangi bir sızıntıya olanak tanımayacak güvenli sistemlere kaydedileceği belirtildi

Demokrat Parti cephesi ise azil sürecinin başlatılmasıyla ilgili süreçte ellerindeki delillerden emin görünüyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, ifadeleri dinleme belgeleri inceleme ve oturumlarla geçecek yoğun bir iki haftanın kendilerini beklendiğini söyledi.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, üç ayrı komisyon tarafından Ukrayna skandalıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde ifadeye çağrılmıştı.
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