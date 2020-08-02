Azılı katile iyi hâl indirimi!

Şanlıurfa’da üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşi Sema Kiraz’ı “kendisini aldattığı” iddiasıyla döverek öldüren İsmail Kiraz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.





Ancak istinaf mahkemesi katil İsmail Kiraz’ın cezasını “haksız tahrik ve iyi hal” indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürdü.





Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya dair hazırladığı tebliğnamede sanığa haksız tahrik indirimi yapılmasına karşı çıktı.





Dava dosyasına göre, kamyon şoförü olan İsmail Kiraz, Sema Kiraz ile 2005’te resmi nikâh yaparak evlendi. Çiftin çocukları olmayınca İsmail Kiraz, 2013’te Z.A’yı eve kuma olarak getirdi ve imam nikâhı kıydı.





İki kadınla altlı üstlü evlerde oturmaya başlayan İsmail Kiraz, imam nikâhlı eşinden iki çocuk sahibi oldu. İsmail Kiraz, bu süreçte “başka bir erkekle telefonda görüştüğü” iddiasıyla Sema Kiraz’ı 27 Ocak 2016’da darp etti.







KARISINI KATLETTİ





Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kiraz’ın yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ekimoz ve kesiler olduğu belirlendi.





Buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen ve ertesi gün taburcu edilen genç kadın, kocasının kardeşiyle evli olan kız kardeşi Ayşe Kiraz’ın evine götürüldü.





3 gün sonra elinde bıçakla evdekileri “hepinizi keserim” diyerek tehdit edip Sema’yı başından tutup yataktan sürükleyerek arabaya götürdü, başını arabaya çarptı. Eve götürülen Sema Kiraz, eşi tarafından yeniden darp edildi.





SUÇUNU SURİYELİLERİN ÜZERİNE ATMAYA KALKTI





Hastaneye kaldırılan Kiraz, 9 Şubat 2016’da hayatını kaybetti. Sema Kiraz, ölmeden bir gün önce kocasının baskısıyla Eyübbiye Polis Merkezi’nde verdiği ifadede kendisini eve giren Suriyelilerin darp ettiğini öne sürdü.





Cumhuriyet'in haberine göre İsmail Kiraz, üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşini döverek öldürdü. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet verdi.





İstinaf katil İsmail Kiraz’ın savunmasını esas aldı, haksız tahrik uygulayarak cezayı 18 yıl 4 aya indirdi.