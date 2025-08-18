Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast planı iddiası: Selahattin Yılmaz dahil 9 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond’un sahibi Ersan Gülmez ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.





NE OLMUŞTU?

Organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle bilinen Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edilmişti.





Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideri Selahattin Yılmaz, ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 9 adet şarjör, 2 adet uzatılmış şarjör, 1 adet tambur, 2 adet seri atış aparatı, 1 adet çelik yelek, 383 adet fişek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.





Selahattin Yılmaz ile altın varaklı odası ve arkasındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olan avukat Cem Duman'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, 5 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.