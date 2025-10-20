Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında iddianameyi hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.





AZİZ İHSAN AKTAŞ’A İSTENEN CEZA





İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın, “çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu, yönettiği ve kamu ihalelerine fesat karıştırdığı” öne sürüldü.





İddianamede Aktaş hakkında; 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma (TCK 235), 4 fiilden edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236), 5 fiilden resmî belgede sahtecilik (TCK 204), 21 fiilden özel belgede sahtecilik (TCK 207), 10 fiilden rüşvet verme (TCK 252), dolandırıcılık, malvarlığı aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması istendi.





Savcılık, Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesini (el konulmasını) talep etti. Aktaş hakkında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





7 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İSTENEN CEZALAR





İddianamede, Akpolat’ın 415 yıla kadar; Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara, Kadir Aydar ve Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “suç örgütüne üye olma”, “26 ayrı ihaleye fesat karıştırma”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “malvarlığı aklama ve haksız mal edinme” suçlarından sorumlu tutuldu.





Akpolat hakkında toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, Akpolat’ın da suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasını talep etti.





Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.





Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.





Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.





Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı.





İKİ CHP’Lİ VEKİLE ‘RÜŞVET’ SUÇLAMASIYLA FEZLEKE





İddianamede CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında ‘rüşvet’ suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.





İMAMOĞLU’NUN ADI DA GEÇTİ





İddianamede Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adının da birçok kez geçtiği görüldü. İddianamede, “Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu” ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadeleri dikkat çekti.