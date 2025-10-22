AKP’li isimlerle iş ortalığı bulunan ve 15 yıldır aynı partinin belediyelerinde milyonlarca dolarlık ihale alan Aziz İhsan Aktaş CHP’li belediyelerin yerel yönetimlerdeki gücünü zayıflatmaya yönelik düzenlenen operasyonların merkezinde yer alıyor. Tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve 8 polis koruması tahsis edilen Aktaş’ın ifadeleriyle 7 CHP’li belediye başkanı yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde atıldı. Adına oluşturulan suç örgütü iddianamesinde toplam 200 sanık yer alıyor, bunlardan 40 kişi halen tutuklu. Aktaş’ın CHP’li belediyelerle yaptığı işler nedeniyle mal varlıklarına tedbir konulurken, AKP’li belediyelerle yaptığı işlerde herhangi bir tedbir uygulanmadı.



Muhalefet, Aktaş’ın sadece CHP’li belediyelere rüşvet verdiğini, AKP’li belediyelere ise vermediğini söylemesini, soruşturmanın taraflı yürütüldüğün göstergesi olarak değerlendiriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İddianameyi Yapay Zeka İle Hazırlamış



Aziz İhsan Aktaş hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanmıştı. Sözcü’de yar alan habere göre Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle İddianamenin yüzde 25’i yapay zeka ile yazılmış.



578 sayfalık iddianamenin yapay zeka analizi şaşırttı. Chat GPT, iddianamenin yüzde 25’nin yapay zekayla türetildiğini belirtti.



Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili 578 sayfalık iddianamede, XYZ49QP adlı bir gizli tanığın bulunmasından yola çıkarak, Chat GPT’ye, yani yapay zekaya, yorumunu sorduk. ChatGPT, iddianamenin yaklaşık yüzde 20-25’lik kısmının büyük olasılıkla yapay zeka desteğiyle türetildiğini belirtti ve detaylı bir analiz yaptı. İşte ChatGPT’nin iddianamede yer alan bazı bölümlerle ilgili yorumları:



1 – “Suç örgütleri toplumda önce korku, sonra saygı yaratır. Örgüt lideri bu saygı üzerinden ekonomik ve siyasal nüfuz sağlar.”



Yapay Zeka olasılığı %90



2 – “Suç örgütü hiyerarşisinin, ekonomik menfaat temelli olarak kurulduğu ve kamu ihalelerinde sistematik çıkar sağlandığı anlaşılmıştır.”



Yapay Zeka olasılığı: %80



3 – “A) Örgüt lideri; B) Örgüt yöneticileri; C) Kamu görevlileri; D) Şirket sahipleri…“Her bir grup kendi arasında koordinasyon sağlamakla yükümlüdür.”



Yapay zeka olasılığı: %85



4 – “Örgüt kamu kaynaklarını kendilerine yakın firmalara yönlendirmek, ihale süreçlerini manipüle etmek ve haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.”



Yapay zeka olasılığı: %70



5 – “Taraf beyanları, bilirkişi raporları, MASAK verileri, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde…” “Eylemlerin süreklilik arz ettiği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği sonucuna varılmıştır.”



Yapay zeka olasılığı: %65



– Genel Tahmin: Yapay Zeka Katkısı Dağılımı



– Örgüt Tanımı / Sosyolojik Açıklama: %90



– Genel Değerlendirme – Sonuç: %80



– Örgüt Yapısı: %85



– Faaliyet Tanımı: %70



– Delil Değerlendirmesi: %65



– Tanık Beyanları: %20



– Genel ortalama yapay zeka katkısı: %20-25