Aziz İhsan Aktaş, mallarını geri istiyor: Kayyım'a itiraz etti





“10 AYDIR KISITLAMA DEVAM EDİYOR”

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş, şirketi Elif LPG’ye ve kendisine ait taşınmazlar ile araçlara kayyım atanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Aktaş, mal varlıklarına getirilen tedbirin kaldırılmasını talep etti.İstanbul Beşiktaş Belediyesi davasında sanık olarak yer alan ve İBB iddianamesinde de adı bulunan Aktaş, el koyma ve kayyum kararlarının iptali için hem 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hem de Beşiktaş Belediyesi dosyasının görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçeleri sundu. Toplamda beş sayfadan oluşan başvurusunda Aktaş, 20 kat mülkiyeti, 7 taşınmaz ve 140 araç dahil tüm mal varlıklarına yönelik tedbirin, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu belirtti.Sözcü’de yer alan habere göre, Aktaş dilekçesinde, yargılama başlamadan mal varlığına el konulmasının masumiyet ilkesine aykırı olduğunu savundu ve kayyım atanması için gerekli olan “kuvvetli suç şüphesi” koşulunun mevcut olmadığını ileri sürdü. Delillerin çoktan toplandığını, bu nedenle delil karartma ihtimalinin de bulunmadığını ifade etti.Şirketin hâlihazırda konkordato süreci yürüttüğünü belirten Aktaş, konkordato komiserleri varken ek bir kayyum atanmasının şirket faaliyetlerini zora soktuğunu kaydetti. İhaleye fesat karıştırma suçunun katalog suç kapsamına girmediğini belirten Aktaş, bu nedenle kayyım kararının hukuken geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca tedbir süresinin yasal sınırının beş ay olduğunu, ancak 10 aydır kısıtlamanın devam ettiğini de vurguladı.