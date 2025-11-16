Aziz İhsan Aktaş'tan dikkat çeken hamle: 'Masumiyet'e sığındı

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın onlarca şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atanmıştı.





Aktaş, Çağlayan Adliyesi’nde 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu 5 sayfalık ayrıntılı bir dilekçe ile el konulan 16 şirket ve kişisel mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını istedi.





'MASUMİYET KARİNESİ'NE SIĞINDI

Verdiği ifadelerle başta belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olmak yüzlerce bürokratın "masumiyet karinesine" bakılmaksızın tutuklanmasına neden olan Aktaş, dilekçesinde, kayyımın "masumiyet karinamesine" aykırı olduğunu savundu.





Aktaş, gerekçe olarak ise MASAK raporunda “öncül suç” olarak yer alan ihaleye fesat karıştırma iddiasının yargılama başlamadan “işlenmiş” kabul edilmesini gösterdi.





Kayyım atanabilmesi için “kuvvetli suç şüphesi” bulunması gerektiğini ifade eden Aktaş, delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin bulunmadığını belirterek tasarruf yetkisinin elinden alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.





"ŞİRKETLERİM KONKORDATO SÜRECİNDE"

Şirketlerinin konkordato sürecinde olduğunu hatırlatan Aktaş, komiser onayı olmadan zaten işlem yapamadığını belirtti. Bu nedenle kayyım atanmasının “telafisi güç zararlara yol açtığını” söyledi.





Ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçunun katalog suçlar arasında yer almadığını, buna rağmen şirketlerine kayyım atanmasının hukuki olmadığını iddia etti. Tedbir kararlarının en fazla 5 ay uygulanabileceğini, ancak üzerinden 10 ay geçtiğini vurguladı.