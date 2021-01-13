Aziz Sancar'ın ağabeyi de dolandırıldı

Emekli Tuğgeneral Kenan Sancar'ı ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin." dedi.







Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın." diyerek Sancar'ı bankaya yönlendirdi. Sancar bankadan 9 bin lira çekti.





"Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın." diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti.





EVDEN 50 BİN LİRALIK ZİYNET ALIP KAÇTILAR





Sancar vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arasa da aynı dakikalarda eve giderek kendilerini "polis" diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları evdeki kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı.





Emekli general Kemal Sancar (sağda), Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ın ağabeyi.





Çiftin şikâyeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. (29) yakalandı. Karı-kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle savcılık iddianamesi düzenlendi.





Dolandırıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.