Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Sancar'ın ağabeyi de dolandırıldı /13 Ocak 2021 10:58

Aziz Sancar'ın ağabeyi de dolandırıldı

Tele-dolandırıcılar Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ın ağabeyi, emekli Tuğgeneral Kenan Sancar'ı dolandırdı.

SHABER3.COM

Emekli Tuğgeneral Kenan Sancar'ı ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin." dedi.

Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın." diyerek Sancar'ı bankaya yönlendirdi. Sancar bankadan 9 bin lira çekti. 

"Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın." diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti. 

EVDEN 50 BİN LİRALIK ZİYNET ALIP KAÇTILAR

Sancar vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arasa da aynı dakikalarda eve giderek kendilerini "polis" diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları evdeki kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı.

Emekli general Kemal Sancar (sağda), Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ın ağabeyi.

Çiftin şikâyeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. (29) yakalandı. Karı-kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle savcılık iddianamesi düzenlendi. 

Dolandırıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aziz Sancar'ın ağabeyi de dolandırıldı Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:44