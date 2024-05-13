Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi! /13 Mayıs 2024 18:19

Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi!

Başkanlık yarışı için adı geçen Aziz Yıldırım kararını verdi. Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı için aday olma kararı aldı.

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Fenerbahçe, sezon bitiminde 2024 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidecek.

Yağız Sabuncuoğlu, eski Aziz Yıldırım'ın da seçimde aday olacağını açıkladı.

Yıldırım 1998 ile 2018 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı. Geçmişteki açıklamalarında Aziz Yıldırım, aday çıkmaması durumunda başkan adayı olabileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?
Genel kurulda aday olmayacağını söyleyen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Koç, "Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yeniden aday olma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyleyen medya patronu Sadettin Saran ise Koç lehine başkanlıktan çekilip “Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir. Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen ve bölerek yönetmeyi arzulayan akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımız tamdır” demişti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN İMZA TOPLAMAYA BAŞLADILAR
Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olması için imzalı beyanname toplamaya başlamıştı.
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