Aziz Yıldırım Ali Koç'a isyan başlattı, çok ağır ifadeler kullandı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a verdi veriştirdi. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "3 yıl önce Fenerbahçe kongresinde sayın Ali Koç büyük teveccühle başkan seçildi. Biz de arkadaşlarımızla karar verdik, Fenerbahçe için demeç vermeyecektik. Ama arada bizi tahrik ettiler. "Konuştuğumuzda neden konuştunuz, konuşmadığımızda neden konuşmuyorsunuz?" dediler. Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Dün verdiğimiz söz benim ve arkadaşlarım için bitmiştir. Bugünden sonra Fenerbahçe aleyhine yapılan her şeyle ilgili konuşacağız.

Yıldırım açıklamasında aday olmayacağını açıkladı.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenen Aziz Yıldırım, "Bizi düşman olarak, rakip olarak görme. Bize rakip olmanın tek şartı var. 20 sene başkanlık yapacaksınız, şampiyonluklar kazanacaksın. Sonra gözümün üzerinde kaşım var demeyeceksin, hapse gideceksin. Bugüne kadar sustuk" dedi.





Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"3 yıl boyunca konuşmama kararı almıştık. Bazen bizi tahrik etmeye çalıştılar. Biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bahane olmaması için konuşmadık. Verdiğimiz söz dün bitti. Artık ne gerekiyorsa onu yapacağız. Enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık diyorlar. Birazdan bütün rakamları açıklayacağım. Önerilerim de olacak.





1998'de 1 oyla başkan seçildik. 20 yıl sonra çok farklı bir tablo vardı. Geldiğimde sadece Metin Aşık Tesisleri vardı. Tapusu yoktu. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Hepsi burada. 50 tapu. Hep mal aldım. Hiç parayı harcayalım, şampiyon olalım, gidelim dedik. Mal varlığı borçtan fazladır. Başkan hesap bilmiyor galiba. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın daha çok malı var diyor. Beşiktaş'ın stadı var, karşıda tesisi var, bir de apartman var. Galatasaray'da devletin yaptığı stat, Florya devletle ortak, bir arazi ve oradan gelecek para var. Ufak tefek vardır. Fenerbahçe'nin neyi var? Okuyacağım. Yeni yönetim sözler verdi. Onları da göstereceğim. Acaba bir ağaç diktiler mi? Bir bekçi kulübesi yaptılar.





Biz stat yaptık. Ülker Stadyumu... Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon Dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena'nın değeri bugün 130 milyon Dolar olarak görünüyor.





Hep bahaneleri var "Enkaz aldık" diyorlar. Ben 1998'de Ali Şen'den görevi devraldığımda Ali Şen, haysiyet divanından döndü. Başkan Aziz Yıldırım bu öneriyi reddetti" diye haber var. Biz buralara buradan geldik.





3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın. Pandemi de evden çıkmadın, herhalde o. Başka yok. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık ki. Yine kaçmayız. "Herkes bana saldırıyor" diyor.





Pendik maçında 2-1 yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. Bir tanesi gelip aday olmadı. Biz mecbur devam ettik. Şampiyon olduk. Evden bırakmamı istediler, bıraktık. İnsanlar yürüdü.





Sonra Denizli faciası yaşadık. Sonra hapse gittim. Kendim için gittim(!). Orası çok güzeldi... Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış.





Bizi düşman olarak, rakip olarak görme. Bize rakip olmanın tek şartı var. 20 sene başkanlık yapacaksınız, şampiyonluklar kazanacaksın. Sonra gözümün üzerinde kaşım var demeyeceksin, hapse gideceksin. Bugüne kadar sustuk.





Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var: Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim. Beni yeniden soyundurmayın. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçe'yiz, boykot yapmayız. Bizim bir suistimalimiz varsa bizi mahkemeye verin."