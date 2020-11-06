Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Yıldırım beraat etti /06 Kasım 2020 13:38

Aziz Yıldırım beraat etti

"Futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 23 sanık "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti.

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Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine yeniden görülen "futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 23 sanık "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Yargıtay'ın usul eksikliği sebebiyle bozduğu futbolda şike davası İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MECNUN OTYAKMAZ DA BERAAT ETTİ

Mahkeme, eski Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Amet Çelebi'nin beraatine karar verdi.

Aynı mahkeme sabah saatlerinde, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın beraatine karar vermişti.

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