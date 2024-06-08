Aziz Yıldırım: Çok büyük olaylar çıkacaktı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki olağan seçimli genel kurulu terk eden Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.



Aziz Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:



"Tribünlerde üst katlarda insanlar oy kullanıyor, bunlar sayılmadı. Kale arkasında el kaldırıyorlar, sayılmıyor. Böyle seçim mi olur? Benim lehime konuşma yapacak insanlara yer verilmeyecekti. Hep Ali Koç lehine konuşan kişiler kürsüye çıkarılacaktı. 'Demokrasi, demokrasi' diyorlar, böyle demokrasi mi olur?



Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Bu tavrın kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Fenerbahçe zarar görmesin diye kısa bir konuşma yaparak, gerilimi daha fazla tırmandırmadan stadyumdan ayrılmayı tercih ettim. Onların provokasyonlarına gelmemek için ayrıldım. Ayrılmasam çok büyük olaylar çıkacaktı.



Gündem oylaması yapılıyor, 'Oy birliği ile kabul edilmiştir' deniliyor. Ben itiraz ediyorum. Nasıl oy birliği oluyor. Gündem okunmadı bile... Gündemin ne olduğunu bilen yok. Gündem maddelerinin okunması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Hangi gündem? Kim biliyor? Sakat başladı, sakat da devam ediyor. Stadyuma kongre üyesi olmayan kişiler alındı. Bütün kongre üyeleri benim neden aday olduğumu düşünerek oy kullansın. Ben de yarın sabah erkenden stadyuma gelerek oyumu kullanacağım."



Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı konuşmaya ise "Mourinho'yu seçim malzemesi yapmak yanlıştır. Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak gerekir. Herkesin Mourinho'ya saygı duyması gerekiyor" yanıtını verdi.