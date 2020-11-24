Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Yıldırım’ın koruma polisi bir kişiyi öldürdü /24 Kasım 2020 12:53

Aziz Yıldırım’ın koruma polisi bir kişiyi öldürdü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan mermi bir kişinin ölümüne neden oldu

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Aziz Yıldırım’ın korumasının silahından çıkan mermi, tersane çalışanının ölümüne neden oldu

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstanbul’un Tuzla ilçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım’a ait tersanede meydana geldi.

Kalbine isabet etti 
İddiaya göre, Yıldırım’ın koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan’ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan 30 yaşındaydı.

Koruma polisi A.Y.Y., olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Kerim Karahan’ın cansız bedeni, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'Olayın aydınlatılmasını istiyoruz' 
Kerim Karahan’ın kuzeni Seyit Çiçek, “Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi. Karahan’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun’a gönderileceği öğrenildi.
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