Aziz Yıldırım kumpası ifşa etti: Bizi çağırdılar, şikayetçi olun dediler

Aziz Yıldırım’ın ilk kez açıklıyorum dediği kumpasa göre şike davasında tutuklanan 63 kişi, kendileri hakkında soruşturmayı yürüten ve tutuklama kararı veren emniyet ve yargı mensuplarından soruşturmadan 3 yıl sonra ‘şikayetçi’ olmaları için Emniyet’e çağırılıyor.







Aziz Yıldırım şunları söylüyor: “Sana ilk defa anlatıyorum senin arkadaşların da duysun, Türkiye de duysun. Kumpas davasında şikayetçi olmak için Emniyet’e gittim. Hakim savcı, hepsinden şikayetçi oldum. Seninle ilgili de dediler ‘Alalım onu da’ dediler. Şekip Mosturoğlu şahit. (İfadesini alanlar Aziz Yıldırım’a Ali Koç’u da şüpheli olarak alacağız, sorgulayacağız demişler) Hapse giren 63 kişiyi çağırdılar, bunlardan bazıları biz şikayetçi olmayacağız demişler. Beni de çağırdılar. Ben şikayetçi oldum. (Şikayetçi olun demişler) Sakın ha dedim, Ali beyi (şüpheli olarak) çağırmayın. ÖYle birşey yaparsanız ben şikayetten vazgeçiyorum dedim.”





TR724'ün haberine göre konuyla ilgili videoyu alıntılayan şike davasında görev almış KHK’lı Emniyet Amiri Mustafa Okumuş ise şunları yazdı:





“Etliye sütlüye dokunmadan ve birbirlerini de frenleyerek işi geçiştirdiler. Ama bir ara Aziz Yıldırım boş bulunup ağzından öyle bir şey kaçırdı ki, Saray’ın büyük planı ortaya çıktı. Lütfen videoyu dikkatle izleyin.





Bu itirafla göz göre göre şike yapan Aziz Yıldırım’ın nasıl beraat ettiği ve benim de aralarında olduğum, 2011 şike soruşturmasında görev yapan polislerin niye tutuklandığı ortaya çıkmış oldu.





Ali Koç, 2013 yılındaki gezi parkı olaylarında otelini açarak göstericilere yardım etmişti. Sanırım bu saray açısından bardağı taşıran son damla oldu. Malum Erdoğan’ın sermayeyi yöneten aileler arasında, istediği ölçüde kontrol altına alamadığı bir tek ‘KOÇ’ ailesi kalmıştı.





Aziz Yıldırım aşağıdaki videoda 2014 yılındaki ‘şikede kumpas’ soruşturmasının nasıl başlatıldığını anlatıyor.





Normalde şikayeti olan vatandaş, kendiliğinden gidip emniyete müracaat eder.





Aradan üç sene geçmesine rağmen, 2011 de şikeden tutuklanan 63 kişiden kimse gidip şikayetçi olmamıştı. İstanbul organize soruşturma başlatabilmek için 2014 yılında 63 kişiyi tek tek emniyete çağırıp şikayetçi olmalarını istemiş.





Aziz Yıldırım da çağrı üzerime gidip şikayetçi olmuş ve emniyette Ali Koç’un kumpas kurmak suçundan şüpheli olarak ifadesinin alınacağını öğrenmiş. Duruma şiddetle karşı çıkıp engellediğini de söylüyor. Yoksa ben de şikayetçi olmam demiş.





Ama maalesef soruşturma bir kere başlamış oldu. Yani sarayın, KOÇ holdinge çökme hayalleri yüzünden yıllarca hapis yatmışız.





Koç holdinge çökemediler ama bu soruşturma sayesinde Aziz Yıldırım’ın kumandasını ellerine geçirmiş oldular.





Ben işimi Allah’a havale ettim. Kim kime kumpas kurduysa elbet çıkar. Kendinden olmazsa sevdiklerinden çıkar. Çıksın da.”



