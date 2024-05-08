Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi: Yeniden aday olacak mı? /08 Mayıs 2024 13:59

Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi: Yeniden aday olacak mı?

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olacağı iddia edilen Aziz Yıldırım bir açıklama yayınladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken Aziz Yıldırım'ın da aday olacağı iddia edilmişti.

Haberglobal'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

Aziz YILDIRIM"
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