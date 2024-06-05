Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ret! /05 Haziran 2024 10:53

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ret!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç'un teklifine rağmen kendisiyle birlikte televizyona çıkma planı olmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, kendisine canlı yayına çıkma davetinde bulunan Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç'a sosyal medyadan yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Yıldırım yaptığı açıklamada Koç'un ısrarını anlamsız bulduğunu belirtirken kongre üyelerini oy vermeye davet etti.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."
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