Aziz Yıldırım'dan yeni Jose Mourinho açıklaması: 'İnşallah hafta sonu...'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme yapacaklarını açıkladı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:





"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın."





MOURİNHO AÇIKLAMASI

"Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."





"Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz."





"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."