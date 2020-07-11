Azra Bebek annesiyle birlikte hapse girdi

Bir bebek daha cezaevine girdi. Bursa’da dün gözaltına alınan bir çocuk sahibi Leyla Kaya (32) bu akşam üzeri Bursa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





Bold Medya'da yer alan habere göre anne sütüyle beslenen 1,5 yaşındaki kızı Azra, annesiyle birlikte Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Sınıf öğretmenliği mezunu olan Leyla Kaya, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Mahkeme başkanı Mehmet Fatih Çamkesen’in verdiği kararla, kapatılan öğrenci yurtlarında çalıştığı için ve tanık ifadelerine dayanılarak tutuklandı.





Kasım 2019’da açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye cezaevlerinde 780 bebek anneleriyle birlikte hapiste yaşıyor.