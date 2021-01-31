Samanyolu Haber /Dünya / Bab ve Azez'de bombalı saldırı: 10 ölü, 24 yaralı /31 Ocak 2021 17:45

Bab ve Azez'de bombalı saldırı: 10 ölü, 24 yaralı

Kuzey Suriye'nin Bab ve Azez ilçelerine düzenlenen iki ayrı saldırıda 10 kişi yaşamını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

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Sınır kenti Kilis'e çok yakın konumdaki Azez'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Azez Kültür Merkezi ve Suriye Geçici Hükümet binasının önünde patlatılan bombalı araç ortalığı kan gölüne çevirirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Azez'deki saldırı haberinin ardından bir başka saldırı haberi ise Bab'dan geldi. İlçenin 5 km doğusunda bulunan Zerzur'daki kontrol noktasında meydana gelen patlamada altı kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı.
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