Baba Arif Güran'a gelen esrarengiz mesaj: 'Ben Narin...'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın telefonuna arama çalışmalarının sürdüğü dönemde gelen mesaj ortaya çıktı. Mesajda ‘Ben Narin’ ifadeleri dikkat çekti.





Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek olan mahkeme süreci yaklaşırken, dava dosyasına giren yeni belgeler, soruşturmaya dair ilginç bilgileri de ortaya çıkardı. Jandarmanın hazırladığı tutanağa göre, Narin’in babasının telefonuna, 26 Ağustos’ta “Ben Narin” yazılı bir mesaj geldi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine, ekipler telefon numarasının kime ait olduğunu tespit etti.





IĞDIR’DAN GELMİŞ

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu mesajın Iğdır’da yaşayan G.E. isimli bir kadın tarafından gönderildiği tespit edildi. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda kadının o dönemde Diyarbakır’da olmadığı ve telefonunun en son Iğdır’da sinyal verdiği belirtildi. Kadının ev hanımı olduğu ve kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan adli kaydının bulunduğu anlaşıldı.





ARİF GÜRAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olaya ilişkin hazırlanan tutanak, soruşturma savcısına gönderilirken, savcı, baba Güran’ın şikayetçi olmaması durumunda işlem yapılmamasını talep etti. Baba Arif Güran’ın şikâyetçi olmaması üzerine, Iğdır’dan atılan mesajla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı açıklandı.