Samanyolu Haber /Gündem / Baba evindeki mevlitte intikam slogonları: 'Dişe diş, kana kan, intikam!' /08 Ocak 2023 11:45

Baba evindeki mevlitte intikam slogonları: 'Dişe diş, kana kan, intikam!'

Silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için Bursa'da okutulan mevlidin ardından ''Dişe diş, kana kan intikam'' sloganları atıldı.

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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için ailesinin yaşadığı Bursa'da mevlit okutuldu.

Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Mevlidin ardından bir grubun attığı slogan dikkat çekti. Bozkurt işaretleri yapan grup, "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı. 

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktığı sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak toplam 13 kişi tutuklandı.


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