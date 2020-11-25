Samanyolu Haber /Gündem / Baba ihracın eşiğinde, oğlu ABD'de lobici peşinde /25 Kasım 2020 15:56

Baba ihracın eşiğinde, oğlu ABD'de lobici peşinde

AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın geçen ay ABD'de bir lobicilik şirketiyle anlaştığı belirtildi. AKP, geçen günlerde Arslan'ın babası M. İhsan Arslan'ı yazdığı kitap nedeniyle disipline sevk etmişti.

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New York Times'ın haberine göre Arslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 kampanyasındaki danışmanlarının kurduğu Avenue Strategies ile anlaştı. 

Avenue Strategies'in Arslan'a "Washington'daki önemli yasa yapıcı ve düşünürlerle daha iyi ilişkiler kurma" konusunda yardım etmeyi kabul ettiği belirtildi. 
Oğul, AKP milletvekili Ali İhsan Arslan

Gazeteye konuşan bir lobici, Arslan'ın bu anlaşmanın ardından iki hafta önce Washington'daki ilişkilerinin seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibine ulaşmakta yeterli olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Arslan'ın Biden'ın ekibine erişimi olan lobicilerle bağlantı kurmak istediği ifade edildi.

Gazete, Arslan'ı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD arasındaki bir "arka kanal" olarak nitelendirdi. Habere göre Arslan, iki hafta önce iki ülke arasındaki S-400 anlaşmazlığı hakkında konuşmak için Washington'daydı.

Lobici, Mısır, Türkiye ve BAE'den temsilcilerle görüştüğünü ve hepsinin panik halinde Biden yönetimiyle ilişki oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
Baba İhsan Arslan eski AKP milletvekili ancak disiplin kuruluna sevk edildi
Geçen günlerde BBC Türkçe'ye röportaj veren ve kurucusu olduğu AKP'yi eleştiren M. İhsan Arslan’ı disipline sevk etmişti.
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