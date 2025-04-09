Samanyolu Haber /Gündem / Baba İmamoğlu'nun evinde yapılan aramada neler bulundu? /09 Nisan 2025 13:42

Baba İmamoğlu'nun evinde yapılan aramada neler bulundu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “kayyım tehlikesine” karşı düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultay ve yeni dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, geçtiğimiz gün İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun yazlık evinde yapılan aramaya tepki göstererek evde neler bulunduğunu açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini kayyum tehlikesine karşın düzenlenen 21’inci Olağanüstü Kurultay’ın ardından yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultayda, delegelerin partileri üzerine yürütülen her türlü tartışmayı “sandığa gömdüğünü” ifade eden Özel, kendilerine yapılan operasyonlar karşısında şoktan dakikalar içinde çıktıklarını fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Saraçhane şokundan hala çıkamadığını” kaydetti.

Açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun ve eşi Dilek İmamoğlu’nun yazlık evlerinde arama yapılmasına da tepki gösteren CHP lideri, evi avukat olmadan aradıklarını belirtti.

“ÇIKA ÇIKA BU ÇIKTI” DİYEREK NELER BULUNDUĞUNU AÇIKLADI!
Özel, “Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı.” sözlerini sarf etti.
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