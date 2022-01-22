Baba Mustafa Tunç: ‘900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum, Yusuf Bilge Tunç nerede?’

Ankara’nın göbeğinde kaçırılan KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’un 900 gündür ortaya çıkarılmadı. Oğullarının ortaya çıkarılması için çalmadık devlet kapısı bırakmayan ailesi tam 900 gündür gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Yusuf Bilge Tunç, 15 Temmuz’dan sonra 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki görevinden KHK ile ihraç edildi. Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı.

Yusuf Bilge Tunç’a ait olan arabayı Gimat civarında bulan ailesi, polise başvurmasına rağmen 35 gün boyunca olay yeri incelemesi yaptıramadı. Yusuf Bilge Tunç’un bulunması çalmadıkları devlet kapısı bırakmayan gözü yaşlı ailenin yüzüne tüm kapılar kapandı.













”DUYUN SESİMİ YUSUF’UMU SERBEST BIRAKIN”





Aradan 900 gün geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç’un ortaya çıkarılmamasına emekli öğretmen babası Mustafa Tunç isyan etti.









Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için hiçbir yetkili kılını dahi kıpırdatmadığını kaydeden baba Mustafa Tunç, ‘‘Yusuf’um 900 gündür kayıp. Kaçıranlara ve devleti yönetenlere sesleniyorum. Hiç mi merhametiniz yok? Azıcıkta olsa insanlıktan kısmetlenmediniz mi? 900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum. Duyun sesimi ve Yusuf’umu serbest bırakın.’’ İfadelerini kullandı.

