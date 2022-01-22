Samanyolu Haber /Gündem / Baba Mustafa Tunç: ‘900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum, Yusuf Bilge Tunç nerede?’ /22 Ocak 2022 21:03

Baba Mustafa Tunç: ‘900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum, Yusuf Bilge Tunç nerede?’

Baba Mustafa Tunç: ‘900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum, Yusuf Bilge Tunç nerede?’

SHABER3.COM

Ankara’nın göbeğinde kaçırılan KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’un 900 gündür ortaya çıkarılmadı. Oğullarının ortaya çıkarılması için çalmadık devlet kapısı bırakmayan ailesi tam 900 gündür gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Yusuf Bilge Tunç, 15 Temmuz’dan sonra 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki görevinden KHK ile ihraç edildi. Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı.

Yusuf Bilge Tunç’a ait olan arabayı Gimat civarında bulan ailesi, polise başvurmasına rağmen 35 gün boyunca olay yeri incelemesi yaptıramadı. Yusuf Bilge Tunç’un bulunması çalmadıkları devlet kapısı bırakmayan gözü yaşlı ailenin yüzüne tüm kapılar kapandı.



”DUYUN SESİMİ YUSUF’UMU SERBEST BIRAKIN

Aradan 900 gün geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç’un ortaya çıkarılmamasına emekli öğretmen babası Mustafa Tunç isyan etti.


Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için hiçbir yetkili kılını dahi kıpırdatmadığını kaydeden baba Mustafa Tunç, ‘‘Yusuf’um 900 gündür kayıp. Kaçıranlara ve devleti yönetenlere sesleniyorum. Hiç mi merhametiniz yok? Azıcıkta olsa insanlıktan kısmetlenmediniz mi? 900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum. Duyun sesimi ve Yusuf’umu serbest bırakın.’’ İfadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baba Mustafa Tunç: ‘900 gündür Yusuf’um diye ağlıyorum,... Sonraki Haber >>

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:55