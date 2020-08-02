Samanyolu Haber /Dünya / Baba ile oğlu arasına Trump girdi /02 Ağustos 2020 21:18

Baba ile oğlu arasına Trump girdi

Amerikalı milyarder işadamı Rupert Murdoch'un en küçük oğlu James Murdoch, News Corporation şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

SHABER3.COM

Avustralya doğumlu Amerikan vatandaşı işadamı Rupert Murdoch'un 48 yaşındaki oğlu James Murdoch, istifa dilekçesinde grubun verdiği bazı stratejik kararlarda anlaşmazlık yaşadığını belirtti. 

James Murdoch son dönemde medya grubunun bünyesinde bulunan gazetelerin iklim değişikliğine yaklaşımını eleştirmişti. Murdoch'un son yıllarda babasıyla siyaseten anlaşamadığı biliniyor.

BABA TRUMP’A, OĞLU BIDEN’A DESTEK VERİYOR

Rupert Murdoch, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a destek verirken, James Murdoch, Trump'ın rakibi Joe Biden'ın seçim kampanyasına 100 binlerce dolar bağış yaptı.

James Murdoch'un (sağda) medya grubundan ayrılması, babasının muhafazakâr görüşlerini paylaşan ağabeyi Lachlan'ı güçlendireceği düşünülüyor.

News Corporation, Amerikan The Wall Street Journal'ın yanı sıra İngiltere'de The Times, The Sun ve The Sunday Times gazeteleriyle Avustralya'da bir dizi gazeteyi bünyesinde bulunduruyor
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