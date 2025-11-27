Samanyolu Haber /Gündem / Baba oğul Gökçek'lere suç duyurusu... /27 Kasım 2025 16:26

Baba oğul Gökçek'lere suç duyurusu...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle görüştükleri ve aleyhine kulis yaptıkları iddiası nedeniyle Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları ileri sürülmüştü. Gökçek cephesinden iddialara yönelik herhangi bir yalanlama gelmemesi dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Mansur Yavaş harekete geçti. İki isim  hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye kaynakları, geçmişte yüzlerce şikâyet dosyasının sonuçlandığını; bunların hepsinde müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” yönünde görüş bildirdiğini hatırlatarak; bu kez, aynı konuların benzeri olmasına rağmen farklı bir karar verilmesinin soru işareti yarattığının altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yaptığı başvurulara rağmen, sorumlular hakkında bir türlü karar verilmezken; belediyeye yönelik inceleme sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandığı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; ANKAPARK sürecinde Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmedi” iddiasıyla bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından hazırlanan Nisan ayı raporunda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.” tespiti açıkça yer aldı. Ancak buna rağmen Bakanlığın geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmadığı, dosyayı müfettişlere geri göndererek yeniden inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

Belediye kaynakları ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dâhil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baba oğul Gökçek'lere suç duyurusu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:32