Samanyolu Haber /Gündem / Babacan, 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın Hizmet Hareketi için verdiği iki talimatı açıkladı /15 Kasım 2022 16:13

Babacan, 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın Hizmet Hareketi için verdiği iki talimatı açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iki talimatı açıkladı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz’dan sonra sisteme Hizmet Hareketi gönüllülerini hedef alan “iki talimat” verdiğini söyledi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Babacan, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

“ERDOĞAN SİSTEME İKİ TALİMAT VERDİ”
Programda KHK meselesine yönelik bir soruya da yanıt veren Ali Babacan, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlette işten çıkarılan insanlar var ve sayısı çok yüksek. Aynı zamanda 2020 sonuna kadar tam 1 milyon 574 kişiye terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla savcılıklar dava açmışlar. Böyle bir şey olur mu? 1.5 milyon üyeliği terör örgütü olur mu? Sayın Erdoğan iki tane talimat verdi sisteme. ‘Kurunun yanında yaşı da yakın’ dedi. ‘Acımayın, acınacak hale düşersiniz’ dedi. Biz, gerçekten hukuk devletiyseniz yaşla kuruyu ayırın diyoruz. F… ile sonuna kadar mücadele ama suçsuzların hakkını yeme. KHK platformları da çalışmamıza destek veriyor. Yaptığımız gibi bir çalışma yok” dedi.
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