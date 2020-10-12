Samanyolu Haber /Ekonomi / Babacan: 64 milyar borca batan Varlık Fonu'nu kapatacağız /12 Ekim 2020 11:00

Babacan: 64 milyar borca batan Varlık Fonu'nu kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükûmetin artık herhangi bir şeyi yönetebildiğini söylemek imkânsız olduğuna işaret ederek, “ Ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar.” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dört yıl önce kurulan Varlık Fonu’nun 64 milyar borca battığını belirterek, “Adına varlık deyip memleketi borçlandırdılar. Varlık Fonu’nu kapatacağız.” dedi.

Ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini anlatan Babacan, “Dört yıl önce, en önemli özelliği ihale mevzuatının tamamen dışında olması olan bir Varlık Fonu kurdular. Ben yıllarca karşı koydum. Bu fon bugün tam 64 Milyar TL borca batmış. Adına varlık fonu deyip, memleketi borçlandırdılar. Bu fonu kapatacağız.” dedi.

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